Streamingdienst CNN+ wird nach einem Monat wieder abgeschaltet

Der News-Streamingdienst CNN + macht nur einen Monat nach seinem Start schon wieder dicht. Der Service wird am 30. April eingestellt, wie der Nachrichtensender am Donnerstag selbst berichtete . »In einem komplexen Streamingmarkt wünschen sich die Verbraucher Einfachheit und einen All-in-Service«, sagte J.B. Perrette, bei Warner Bros. Discovery für den Bereich Streaming zuständig. Damit solle Zuschauern ein besseres Erlebnis geboten werden.

Zu wenig neue Abonnenten: Wie Netflix seinen Coronakater überwinden will Von Alexander Demling, San Francisco

Die Vorstellungen der Führung des neu entstandenen Medien-Riesen Warner Bros. Discovery stünden im Gegensatz zu denen des vorherigen Managements, hieß es in dem Bericht weiter. So wolle der neue Chef David Zaslav alle Marken in einem einzigen Service bündeln. Einige CNN+-Programme würden dort möglicherweise weitergeführt.

CNN+ war die Idee der ehemaligen CNN-Muttergesellschaft Warner Media und ihres ehemaligen Präsidenten Jeff Zucker. Das Medienunternehmen hatte den Streamingdienst mit viel Finanzkraft und großen Ambitionen aufgebaut. Es hatte dazu auch einige prominente Neuzugänge verpflichtet, darunter Chris Wallace, früherer Moderator bei Fox News.