TV-Serie "Stumptown" mit Cobie Smulders Die Aufputsch-Ermittlerin

Detektiv-Serien mit toughen Frauen gibt es viele, aber keine ist so hinreißend verkracht wie die Ermittlerin aus "Stumptown": "How I Met Your Mother"-Star Cobie Smulders formt aus der Comic-Vorlage eine Paraderolle.