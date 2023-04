Geboren wurde Walser am 26. April 1963 in Bremen. Seine Schauspielausbildung absolvierte er in Hamburg. Von dort führte ihn sein Weg zunächst an zahlreiche Theater – darunter renommierte Häuser, wie das Schauspiel Köln, die Münchner Kammerspiele oder auch das Burgtheater in Wien. In den vergangenen Jahren stand Sven Walser überwiegend im Hamburger Ernst Deutsch Theater auf der Bühne – zuletzt als Klabautermann in »Umschlagplatz der Träume«.

Das NDR Fernsehen ändert sein Programm und zeigt am Sonnabend (15. April) ab 16.45 Uhr drei Folgen »Neues aus Büttenwarder«, und zwar die Episoden »Groggy«, »Survival« und »Bildungsschock«.