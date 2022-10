Der künftige ARD-Vorsitzende Kai Gniffke wünscht sich ein breiteres Meinungsspektrum in ARD-Kommentaren. »Wir müssen ein Klima in den Häusern schaffen, in denen alle Auffassungen, die sich an demokratische Spielregeln halten, einen Platz haben«, sagte der Chef des Südwestrundfunks (SWR) am Mittwoch in Leipzig bei einer Diskussionsrunde mit ARD-Intendanten. Man müsse dann auch den Mut haben, diese laut artikulieren zu lassen. »Das ist sicherlich noch eine Aufgabe«, ergänzte Gniffke.