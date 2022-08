In »Samaritan« kommt noch hinzu, dass der Film eine soziale Dystopie zeichnet, in der sich Rocky, der Held von der Straße, und Rambo, der von der Gesellschaft ausgestoßene, spiegeln. Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, ungerechte Bezahlung, Armut: in Granite City, dem fiktionalen Schauplatz des Films, braut sich was zusammen, und der zynische Cyrus will die Ängste der Menschen ausnutzen – natürlich ein unverhohlener Trump-Verweis.

Das gibt Stallone als Samaritan die Gelegenheit, noch umso melancholischer in die Welt zu blicken und einige Weisheiten den sozialen Frieden betreffend zum Besten zu geben. Überhaupt war Stallone, stünde er nicht gar so sehr für eine Version des american dream, in der der Einzelne mit Willen und Durchhaltevermögen alles schaffen kann, immer schon gut vorstellbar als ehrlicher Junge aus zum Beispiel Castrop-Rauxel, vielleicht gar mit SPD-Parteibuch in der Tasche. Ohne sein Herz für die Malocher und sogenannten kleinen Leute sind Stallones Figuren undenkbar.

Aber ach, die Siebziger- und Achtzigerjahre mit ihren klaren Konturen und Fronten sind lange schon Vergangenheit und damit auch Stallones große Zeit. Am Ende sieht man ihn kurz in einer Rückblende mit einem jüngeren Gesicht, das natürlich auch aus dem Rechner stammt und furchtbar künstlich aussieht, und irgendwie versetzt einem diese kurze Szene einen Stich ins Herz. Ist gut, dass die Zeiten sich ändern. Aber immer auch schmerzhaft.