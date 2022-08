Roger E. Mosley kam am 18. Dezember 1938 in Los Angeles zur Welt und wuchs im Stadtteil Watts auf. Seine Filmkarriere begann 1972. In einem seiner ersten größeren Kinofilme, »Terminal Island« (deutscher Verleihtitel »Männer wie die Tiger«), spielte Mosley bereits an der Seite von Tom Selleck, der in dem Blaxploitation-Film über eine Sträflingsinsel einen sadistischen Arzt darstellte. Seine Titelrolle in »Leadbelly« (1976) bezeichnet Mosley in einem späteren Interview als seine liebste. Weitere Rollen hatte er unter anderem in Filmen wie »Hit Man«, »Mack« oder »McQ«.

Für einen Gastauftritt kam er aus dem Ruhestand zurück, als die Serie, die in berühmt gemacht hatte, 2019 neu aufgelegt wurde: In einer Folge von »Magnum P.I.« spielte Mosley den Barbier des neuen T.C.