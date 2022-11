In der »Tagesschau« ist erstmals ein Sprecher ohne Krawatte aufgetreten. André Schünke verzichtete in der Sendung am Sonntag um 1.40 Uhr auf den Schlips. Die »Bild« berichtete als erste darüber. Auf Nachfrage sagte Schünke, es sei künftig erlaubt, ohne Krawatte zu moderieren. Das gelte zunächst aber nur für die Nachtsendungen.