Krimi-Saison 2019/20 Über diese "Tatorte" werden Sie streiten

Tukur und die Nacht der lebenden Toten

Der Begriff Fernsehkrimi wirkt immer ein bisschen piefig, wenn sich Ulrich Tukur in unberechenbaren Abständen von den irren Filmfreaks des Hessischen Rundfunks einen bildschirmsprengenden Ausnahme-"Tatort" um seinen Ermittler Felix Murot herumbauen lässt. Nach Tarantino-Hommage und "Se7en"-Variation, nach Edgar-Wallace-Musical und "Täglich grüßt das Murmeltier"-Neuauflage folgt mit "Angriff auf Wache 08" in diesem Herbst eine Liebeserklärung ans harte Genrekino der Sechziger und Siebziger. Auf einer verlassenen Wache in der hessischen Provinz verschanzt sich der Ermittler vor einer unheimlichen Rotte Jugendlicher. Action-"Tatort" mit vielen Anspielungen auf Klassiker wie John Carpenters "Assault on Precinct 13" und George A. Romeros "Night of the Living Dead".

"Tatort: Angriff auf Wache 08", Ausstrahlung: Oktober

BR "Polizeiruf"-Darstellerin Verena Altenberger mit Spielpartnern

Altenberger und der Tanz am Abgrund

Die besten "Tatorte" sind oft "Polizeirufe". Das war zum Beispiel so bei den Krimis mit Matthias Brandt, der sich nach einem letzten Höhepunkt 2018 vom Fernsehkrimi verabschiedet hat. Jetzt wird alles neu beim Münchner "Polizeiruf". Und bleibt doch irgendwie beim Alten. Denn Brandts Nachfolgerin Verena Altenberger arbeitet mit einer ähnlich heiteren Lakonie, durch die auch der Blick in schwärzeste Abgründe genau, reflektiert und erträglich bleibt. Altenberger spielte in der RTL-Sitcom "Magda macht das schon" souverän mit Stereotypen über osteuropäische Pflegekräfte, in dem Kinodrama "Die beste aller Welten" verkörperte sie eine zerstörerische drogensüchtige Mutter. Als neue "Polizeiruf"-Ermittlerin Elisabeth Eyckhoff findet sie einen Tonfall, der nüchtern und verspielt zugleich ist. Wie sie sich in ihrer ersten Episode einem verwahrlosten Jugendlichen nähert, ist großes psychologisches Krimi-Kino.

"Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen", Ausstrahlung: September

ARD Til Schweiger mit Fahri Yardim in dem alten Tschiller-"Tatort" "Kopfgeld"

Schweiger ohne Schusswaffe und Schlagerstar

Dass der beste "Tatort" ein "Polizeiruf" ist, findet auch Til Schweiger. In der Vergangenheit hat er sich begeistert zu dem "Polizeiruf"-Team aus Rostock geäußert, das meist sehr körperlich und zugleich sehr klug in Szene gesetzt ist. Verantwortlich dafür ist unter anderem der irische Regisseur Eoin Moore, der den Krimi mit Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau entwickelt hat. Jetzt justiert Moore den "Tatort" um dessen Nick Tschiller neu. Der einst zu Extrakonditionen engagierte Megastar Schweiger brachte der Krimireihe keine Megaquoten, auch nicht durch Panzerfaust- und Helene-Fischer-Einsatz. Das Tschiller-Reboot zeigt einen gebrochenen Kommissar, der nach übertriebenen Gewalteinsätzen auf der Insel Neuwerk vor der Elbmündung zu Sozialarbeit und innerer Einkehr verdonnert ist. Regisseur Moore verspricht: "Der Film ist auf jeden Fall ein komplett anderer Tschiller-'Tatort'. Andere Bilder, anderes Tempo, wir lernen ganz neue Seiten von Nick Tschiller kennen. Und er schießt nicht einmal mit einer Pistole."

Titel noch nicht bekannt, Ausstrahlung: Anfang 2020

Benoit Linder/ SWR Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner in "Masken"

Löbau und Wagner im Taumel der Fasnacht

Karneval, Fasching, Fasnacht - es gab schon etliche "Tatort"-Folgen, die vor dem Hintergrund regionaler Ausnahmezustände gedreht worden sind. Bei der Folge, die Anfang des Jahres rund um die letzte alemannische Fasnacht in Freiburg und Baden-Baden entstanden ist, sind die Erwartungen trotzdem groß. Zum einen weil die "Tatorte" mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner in der letzten Zeit immer wieder ästhetisch über Grenzen gingen, zum anderen weil Episoden-Regisseur Jan Bonny für besonders entfesselte, in den realen Raum greifende Filme steht. Für einen Borowski-"Tatort" kaperte er vor zwei Jahren das Touristik-Highlight Kieler Woche für ein schmerzhaftes Selbstauslöschungs-Psychogramm. Die neue Folge "Masken" soll laut Bonny ambivalenter sein: Glücklicher Taumel, schwarze Täler, lustige Verirrungen stehen auf dem Programm. Auch dies wird wohl kein "Tatort", mit dem der örtliche Tourismusverband für die Region werben kann.

"Tatort: Masken", Ausstrahlung: vermutlich zur Fasnachtszeit 2020

Hagen Keller/ BR Miroslav Nemec (l.) und Udo Wachtveitl in "Unklare Lage"

Im digitalen Ausnahmezustand mit Nemec und Wachtveitl

28 Jahre sind sie im Dienst, immer wieder stießen Miroslav Nemec als Batic und Udo Wachtveitl als Leitmayr in klassisch gebauten, nihillistischen Cop-Krimis an ihre Grenzen. Am schonungslosesten wohl 2016 in einer Folge, die den Titel "Die Wahrheit" trug, in der aber eben nicht im Ansatz so etwas wie eine "Wahrheit" ausfindig gemacht werden konnte. Für die Episode "Unklare Lage", wie die "Wahrheit" von der "Babylon Berlin"-Produktionsfirma X-Filme hergestellt und auf eine Handlungszeit von 36 Stunden begrenzt, wird das grausame Spiel mit falschen und richtigen Hinweisen jetzt noch weitergetrieben. München gerät nach einem Anschlag in den Ausnahmezustand, in den sozialen Netzwerken verdichten sich wahre Informationen, Fake News und infame Behauptungen auf unheilvolle Weise. Der Cop ist hier, das ist neu im Sonntagskrimi, auch Getriebener einer digitalen Alternativwirklichkeit.

"Tatort: Unklare Lage", Ausstrahlung: Frühjahr 2020

Die Sonntagskrimi-Saison in der ARD beginnt am 11. August mit einem "Polizeiruf" aus Magdeburg. Lesen Sie dazu am Freitag auch unsere "Fadenkreuz"-Kolumne.