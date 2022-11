»Die Blicke der Anderen« lautet nun der schöne Titel der neuen Episode, und es erscheint als starke Erzählanordnung, dass die Hauptperson, die Mutter im ewigen Ausbruchsmodus, über die Projektionen und Aufladungen ihres misstrauischen und missgünstigen Umfelds beschrieben wird. Hauptdarstellerin Hagmeister hält selbst in unspektakulären Momenten ein solch hohes Energielevel, dass wir automatisch in ihr undurchschaubares Leben gezogen werden, mit ihr über die leere Tanzfläche auf dem Betriebsfest treiben, wo sie einsam zu The Cure abtaucht, oder durch die Gärtnerei der Schwiegermutter, wo sie beschimpft wird.