Frühlingsgefühle stellen sich bei den Menschen in diesem »Tatort«, der überwiegend in einem Betrieb für Landschaftspflege spielt, allerdings eher nicht ein. Menschen liegen erfroren in den Rabatten. Sie treiben tot in der kalten schwarzen Elbe. Oder man findet sie mit einem tiefen Loch im Kopf an einen Stuhl gefesselt. Es blüht der Hass, es wuchert die Depression, es sprießt die Mordlust.