Und an den jüngeren Teil des Publikums die Frage: Wissen Sie, was ihre Eltern tun, nachdem sie sich morgens an der Haustür mit einem Küsschen verabschiedet haben? In diesem »Tatort« radelt die Mutter in ihre Geigenbauwerkstatt, während der Vater, ein durch Corona arbeitslos gewordener Musiker, ohne Umschweife eine niedliche Pension in der Altstadt aufsucht, wo er sich immer freitags für Schäferstündchen mit einer Affäre trifft.