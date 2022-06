Sag mir, welche Bands du hörst, und ich sag dir, wo du stehst: Der Einsatz von Musik als Chiffre der Gesinnung funktioniert in diesem »Tatort« tadellos. Dargeboten wird Punk in all seinen widerstreitenden, unversöhnlichen Facetten, die für die widerstreitenden, unversöhnlichen Facetten des Linksseins stehen.

FINTAs gege Punk-Machos

Auch wenn die angespielten Songs schon ein wenig out of date sind, bringen sie die Abgrenzungskämpfe in der Szene schlüssig auf den Punkt: Er wolle sich von FINTA-Leuten nicht länger als Sexist beschimpfen lassen, stöhnt der linke Aktivist in der Volxküche. Und das militante feministische Rollkommando aus dem »Attacke« hat sowieso schon lange mit den als Machos empfundenen Altpunks abgeschlossen. Links, linksradikal, scheißegal: Eine Szene zerlegt sich.