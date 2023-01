Es ist eine riskante Erzählanordnung, der dieser »Tatort« (Regie: Tom Lass) folgt: in der Gegenwart die kostenoptimierte Kasernierung der pflegebedürftigen Alten, in der Vergangenheit die Einrichtung von Arbeits- und Vernichtungslagern, die das Menschheitsverbrechen ermöglichten. Man könnte verführt sein, das eine Motiv mit dem anderen zu vergleichen und so den Holocaust zu relativieren, die Fallstricke sind im Stoff eingeschrieben. Einmal wundert sich im Film eine bosnische Pflegekraft über das »Land, das Heime baut, um alte Menschen loszuwerden.«

Doch Drehbuchautor Stefan Dähnert, der bereits frühe legendäre Odenthal-Fälle wie »Tod im Häcksler« geschrieben hat, gerät bei seiner mehrmals Haken schlagenden Geschichte nicht in den Verdacht, unfreiwillig den Holocaust zu relativieren. Seine neue Folge fügt sich in eine Reihe von »Tatort«-Produktionen, in denen zuletzt mit Überlebenden aus der NS-Zeit konfrontative Aufarbeitungsdramen entwickelt worden sind, etwa in einer starken Folge aus dem Saarland.