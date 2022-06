In dem neuen »Tatort« (Buch: Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser) hat nun wie schon in der Surfer-Episode Franz Leitmayr Flashbacks in die Vergangenheit. Es geht passenderweise um eine Disco namens »Flash«, in der er – und möglicherweise auch der gesuchte Täter – in den Achtzigerjahren wilde Zeiten verbracht hat.

Irgendwann steht Leitmayr im staubigen Inventar der längst geschlossenen Hardrock-Disco, und zu Led Zeppelins »Whole Lotta Love« entsteht die alte Welt vor seinen Augen: Blonde Ladies mit toupierten Mähnen und in Leoparden-Röcken ringen tanzend um die Aufmerksamkeit der Typen am Tresen – an was sich Männer eben so zu erinnern glauben, wenn sie an die alten Tage denken, die sie bessere Zeiten nennen.