ARD-Festtagskrimi Der München-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Rentner als Drogenkuriere, Stasi-Greise als Strippenzieher. Nachdem der Chefstratege einer großen NGO ermordet worden ist, kriegen es Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) mit einer Entwicklungshilfe der etwas anderen Art zu tun: Ehrenamtlich für die Hilfsorganisation arbeitende, verarmte Senioren haben bei ihren Flügen nach Afrika offenbar als Drogenmulis fungiert. Und als wäre das nicht schon bizarr genug, stellt sich noch heraus, dass der NGO-Mann mit einem Stoff vergiftet wurde, mit der einst DDR-Spione ihre Gegner kaltzustellen pflegten.

Der Clou:

In diesem "Tatort" werden die globalen Drogengeschäfte von heute mit den DDR-Machenschaften von einst verbunden. "Normannenkraut" wird die toxische Substanz genannt, die hier für Schrecken sorgt - in Anspielung auf den einstigen Stasi-Sitz in der Berliner Normannenstraße, wo man bis in die Achtzigerjahre mit Giften aus afrikanischen Bruderstaaten experimentierte. Eine krasse Krimikonstruktion - allerdings hat die Spionageserie "Deutschland 86" die grausamen Verstrickungen der HVA und der Stasi in Angola oder Mosambik schon schlüssiger thematisiert.

Das Bild:

Vier ältere Herrschaften in einem Verhörzimmer. Sie tragen den üblichen Seniorenschick aus ausgebeultem Tweet und atmungsaktiven Windjacken - und sollen doch Topakteure im internationalen Drogenhandel sein.

Der Spruch:

"Wir sind hier nicht in einem hübschen Krankenhaus am Starnberger See, sondern in Afrikas dreckigstem Knast." Das sagt ein BKA-Mitarbeiter einem der betagten Drogenkuriere, der in einem Gefängnis in Kenia angestochen wurde. Mit dem Spruch will der Beamte den Alten zur Mitarbeit zwingen - denn dass der sieche Senior in dem Loch in Afrika überleben kann, ist nicht anzunehmen.

Der Song:

"Ach, ich habe sie verloren" aus der Oper "Orpheus und Eurydike" von Christoph Willibald Gluck. Der Gerichtsmediziner schaut melancholisch auf die Leiche, während der Tenor barmt: "Als wäre ich nie geboren." Danach doziert der Mediziner verträumt über hoch toxische Wolfsmilchgewächse aus den Savannen Afrikas.

Die Bewertung:

Vier von zehn Punkten, trotz einiger origineller Einfälle. Regisseur und Drehbuchautor Rupert Henning hatte schon den spekulativ überspitzten Paranoia-"Tatort" über Ebola gedreht - auch in seiner neuen Münchner Episode hantiert er riskant mit Afrika-Klischees und Stasischerenschnitten. Dann lieber ein paar Folgen "Deutschland 86".

"Tatort: One Way Ticket", Zweiter Weihnachtstag, 20.15 Uhr, ARD