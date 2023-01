In unserer Kritik schrieben wir: »Hooliganismus-Action auf die woke Tour? Beachtlich, wie Waelde und Polte diesen mit gebrochenen Rippen und Nasen, mit geschwollenen Gesichtern und Leibern vollen Hool-Krimi modernisieren. Und noch beachtlicher, wie sie dann in einem zweiten Schritt den Krimi über Fußballgewalt recht plausibel in ein Drama mit diversem Familienbild drehen.Das hätte alles wahnsinnig bemüht wirken können. Aber bei dem geschmeidige Punch, mit dem uns die Filmemacherinnen den Plot ihres weiblichen Schläger-Schockers um die Ohren hauen, bleibt einfach keine Zeit für Fragen und Zweifel.«