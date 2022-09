Männer in der Rushhour ihres Lebens sind ein Sicherheitsrisiko. Rasen ohne nach links und rechts zu gucken über den Karriere-Highway; rempeln bei der Familienplanung alles, was ihnen als Hindernis erscheint, aus dem Weg. Der Anwalt Ben Dellien (Nicholas Reinke) ist auch so ein Flitzer: In der Kanzlei steht der Karrieresprung zum Partner an und in der Familie die Geburt des dritten Kindes. Bürgerliches Glück kurz vor Vollendung.