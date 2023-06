Geöffnet von »dusk till dawn«

Zu Beginn fährt Kommissar Bootz (Felix Klare) in einen Nachtklub mit dem Namen »Der wilde Mann«, der damit wirbt von »dusk till dawn« aufzuhaben. Eine Hommage an Robert Rodriguez' gleichnamigen Film, der wiederum eine Hommage an B-Movie-Horrorfilme war. Im Nachtklub erwartet Bootz dann der Kollege Lannert (Richy Müller), der offensichtlich mit Drogen vollgepumpt wurde und nun so euphorisiert wie lädiert den Verlauf der bisherigen Nacht zu rekonstruieren versucht.