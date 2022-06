Toxische Beziehung, das sagt sich neuerdings ja so leicht. Aber was meint das eigentlich genau, wenn beide Parteien einer solchen Beziehung zwar den gleichen Anteil an deren unheilvoller Dynamik haben, aber mitnichten die gleiche Schuld an der durch sie entfesselten Gewalt tragen? Der »Tatort« (Co-Autor: Christoph Busche) ist in dieser Hinsicht klug erzählt und geht trotz Abwesenheit des mutmaßlichen Opfers nah an die unübersichtlichen Machtstrukturen und verborgenen Neurosen heran, die das Mit- und Gegeneinander des Paares bestimmen.