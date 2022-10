Die beiden Ermittlerinnen sind selbst uneins, in welche Richtung die Untersuchungen laufen sollen. Anais Schmitz (Florence Kasumba) nimmt die Fährte eines Mannes auf, der schon etliche Frauen in Göttingen bedroht hat und aufgrund eines markanten altertümlichen Dolches nur »der Wikinger« genannt wird. Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) will trotz der heißen Spur zu dem mutmaßlich deutschen Täter nicht von einer umfassenden Untersuchung unter den Geflüchteten lassen. Ist das noch rigoroser Wahrheitswille oder schon latenter Rassismus?

Auch nicht unproblematisch: Lindholm gibt in den Niederlanden eine sogenannte biogeografische Herkunftsanalyse der vorgefundenen Täter-DNA in Auftrag, obwohl das Verfahren in Deutschland verboten ist. Durch eine solche Untersuchung lässt sich herausfinden, aus welcher Region die entsprechende Person stammen könnte; zielgenaue Erkenntnisse liefert sie allerdings nicht.