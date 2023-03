Rauben, schrauben, Schnute ziehen

Nachdem im Kofferraum eines Neuwagens die Leiche eines Hafenmitarbeiters gefunden wurde, rückt Moormann in Bremerhaven an. Es ist ihr altes Revier, hier ist sie aufgewachsen. Offensichtlich ist die Schwester in den Fall verwickelt. Moormann hat die Sozialbausiedlung schon vor langer Zeit für die Karriere bei der Kripo in Bremen hinter sich gelassen. Ihre Schwester haust mit einem Kleinkriminellen (Adrian But mit tätowierter Träne unter dem Auge) in einer Autowerkstatt in Bremerhaven, wo die beiden Autos frisieren.