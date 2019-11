ARD-Sonntagskrimi Der Berliner "Tatort" im Schnellcheck

Das Setting:

Leichen auf dem Berliner Wohnungsmarkt von heute, Leichen in DDR-Gefängnissen von einst: Nach dem Mord an einem Rentner in der Nachbarwohnung von Kommissar Karow (Mark Waschke) steigen die Ermittler in einen Fall ein, der sie mit dem Justizsystem des SED-Staats konfrontiert, wo noch bis in die Achtzigerjahre die Todesstrafe vollzogen wurde. Obwohl sich Karows Kollegin Rubin (Meret Becker) gerade heimlich bei einer anderen Abteilung beworben hat, kommen sich die beiden bei diesem besonders düsteren Fall ungewöhnlich nahe. In der Wohnung des Mordopfers reden sie darüber, ob es ein Leben nach dem Tode geben wird, und liegen sich in den Armen.

Der Clou:

Der hoch aktuelle Aufreger Berliner Wohnungsmarkt wird hier mit einem weit zurückliegend erscheinenden Kapitel der DDR-Historie verknüpft. Ein starkes Beispiel dafür, dass sich Geschichte am eindringlichsten aus dem Hier und Jetzt erzählen lässt.

Das Bild:

Rubin, Karow und Jesus Christus. In der Wohnung des Toten hängt ein sonderbar umgestaltetes Holzkreuz mit Heiland - das die beiden Ermittler hemdsärmelig von der Wand nehmen, um Antworten zu dem vertrackten Fall zu erhalten. Ob Jesus den beiden verlorenen Großstadtseelen etwas zu erzählen hat?

Der Dialog:

Die Leiterin der Abteilung interkulturelle Angelegenheiten fragt bei Karow zur Kollegin Rubin nach: "Angesichts der Vorfälle in letzter Zeit glauben wir, dass Frau Rubin eine gute Ergänzung wäre für uns." Karow in Anspielung auf Rubins jüdischen Mann: "Sie meinen antisemitische Vorfälle? Ach, wissen Sie, ich arbeite schon eine ganze Zeit mit ihr zusammen, als Feigenblatt eignet sie sich nicht."

Der Song:

"Personal Jesus" von Depeche Mode. Diese Jesus-Lobpreisung im Abrissbirnen-Bluesgewand (kommt im Krimi nicht vor) passt ganz gut zu diesem Berliner Beton-"Tatort" und seinen kleinen heftigen Exkursen ins Rustikal-Spirituelle.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Wie es so oft bei der Krimireihe der Fall ist: Nach der Ankündigung der Hauptdarstellerin, den "Tatort" zu verlassen, kommt eine der besten und dialogstärksten Folgen. Umso mehr freuen wir uns auf die drei, vier Fälle, die Meret Becker noch bis zu ihrem Abschied mit Mark Waschke dreht.

Die Analyse:

"Tatort: Das Leben nach dem Tod", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD