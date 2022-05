Das Szenario:

Die Kommissarin hat Gänsehaut, der Kommissar hantiert mit Schweinshaxen. Und alles für den gleichen Fall: Rubin (Meret Becker) trifft sich auf einem Lesbenball mit einer Zeugin, die gegen die Russenmafia aussagen will, und schmiegt sich beim Engtanz vielleicht nicht nur zur Tarnung an die andere. Derweil schleppt Karow (Mark Waschke) auf seinen Schultern ein totes Schwein an die Spree. In dem Gewässer wurde zuvor nach alter Mafia-Sitte die kopflose, 90 Kilo schwere Leiche eines verdeckten Ermittlers versenkt; mit dem ebenso schweren Mastvieh will der Polizist die Strömungsverhältnisse im Fluss erfassen. Die fetten Beinchen des Schweins zerknittern beim Schleppen den schönen Anzug. Bange Frage von Rubin wie von Karow: Hat die Russenmafia Maulwürfe in ihrem Dezernat?