ARD-Osterkrimi Der Bremen-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Tschetschenische Gangster bei der Geldwäsche, BKA-Scheusale auf Heroin - und mitten drin zwei Kripo-Ermittler, die beim Fallschirmspringen alle Sorgen vergessen wollen. Klappt natürlich nicht: Nach dem Mord an einer Sekretärin ermitteln Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) in einer Immobilienentwicklungsfirma, die mit Drogengeld der tschetschenischen Mafia arbeitet. Auf diese Weise kommen sie süchtigen BKA-Beamten in die Quere, die am illegalen Geldfluss teilhaben wollen. Dass Stedefreund ein Geheimnis mit den Junkie-Cops teilt, macht die Sache extra kompliziert.

Der Clou:

Absprung, Absturz, Abgang. Nach dem heiteren Einstieg an der offenen Tür eines Sportflugzeugs fallen die beiden Ermittler in einen besonders brutalen Fall und werden nochmal mit schuldhaften Verstrickungen aus Stedefreunds Vergangenheit konfrontiert. Hochbeschleunigter Krimi im Selbstzerstörungsmodus.

Das Bild:

Ein Schälchen mit dem trüben Mageninhalt des Opfers, darin: Mais- und Reiskörner. Der Rechtsmediziner vorlaut: "Ich tippe auf Mexikanisch." Ein bisschen später erklingen Mariachi-Bläser wie in einer Fast-Food-Werbung, sehr witzig.

Der Dialog:

"Was ist das?", fragt ein Handlanger der Tschetschenen-Gangster, als er den Kofferraum eines Wagens öffnet. Antwort vom Boss: "Das ist Harit. Er hat mit den Bullen geredet. Kopf, Arme und Beine habe ich schon entsorgt. Kannst Du Dich um den Rest kümmern?"

Der Song:

"Habibi" von Tamino. Dieser fatalistische musikalische Gruß vom hochgehandelten belgisch-ägyptischen Songwriter erklingt, als deutlich wird, wie weit sich Stedefreund in ein Netz von Schuld und Lüge verstrickt hat. Kein Ausweg in Sicht.

Die Bewertung:

9 von 10 Punkten. Nach 39 Fällen mit Lürsen und 35 mit Stedefreund: ein Abschied auf die harte Tour, Todesfälle nicht ausgeschlossen.

Die Analyse:

"Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben", Ostermontag, 20.15 Uhr