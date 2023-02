Der Clou:

In den Hügeln heult der Wolf, im Tal knurren die Menschen. Dieser Winter-»Tatort« erzählt von den seelischen Nöten seiner Protagonisten, indem er die seelischen Nöte in der Landschaft spiegelt. Dieses visuelle Spiel klappt so lange gut, bis die Witterung dem Konzept einen Strich durch die Rechnung macht: Beim Dreh gab es offenbar so schwierige Schneewetterlagen, dass man die Story im Schneideraum nicht mehr korrekt zusammengesetzt bekommen hat. In einer Szene ist es trocken, in der nächsten liegt der Schwarzwald unter einer Schneedecke.