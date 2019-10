ARD-Sonntagskrimi Der Schweizer "Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Demokratiedämmerung in Luzern. Rechte Waffenlobby, linke Fake-News-Verbreiter und gewissenlose Politiker sind hier alle miteinander verbandelt. Nach dem Anschlag während eines Gala-Dinners auf einem Ausflugsdampfer, bei dem sich die Elite der Stadt traf, ermitteln Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) zwischen zwielichtigen Rüstungsunternehmen und noch zwielichtigeren News-Portalen. Hier ist auf niemanden mehr Verlass, am wenigsten auf die vierte Gewalt.

Der Clou:

Die Filmemacher versuchen in die immer unübersichtlichen Frontverläufe der Gegenwart einzutauchen. Dabei verlieren sie leider bald selbst den Überblick: Das verdächtige News-Portal wirkt wie eine Mischung der Enthüllungsplattform WikiLeaks und der rechtspopulistischen Propagandamaschine "Breitbart News".

Das Bild:

Still und stolz thronen die Schweizer Alpen hinter den Panoramafenstern in den oberen Etagen eines Konzerns namens Zentral-Schweizer Rüstungswerke. "Uns geht es um Transparenz", sagt der schmierige Kanonenbauer-Chef. Eigentlich eine gute Analogie auf eine Branche, die Offenheit vortäuscht, wo sie Verschleierung betreibt. Doch auch der Zuschauer wartet in diesem wirren Medien-Waffenlobby-Politik-Rundumschlag vergeblich auf den Durchblick.

Der Dialog:

In den dämmrigen Redaktionsräumen des Nachrichten-Portals "Veritas News" kommt es zu einem Schlagabtausch zwischen Kommissar und Journalist:

Journalist: "Ich bin bestimmt nicht der erste, der Ihnen sagt, wie Sie Ihren Job machen müssen."

Kommissar: "Sie sind auch nicht der erste, der seine persönliche Meinung mit Fakten verwechselt."

Journalist: "Wenn die Mehrheit etwas richtig findet, ist das automatisch ein Fakt. Punkt."

Kommissar: "Ach ja? Sie standen doch mit dem Täter in Kontakt?"

Journalist: "Ist das jetzt eher eine Meinung oder ein Fakt? Aber die Meinungs- und Pressefreiheit ist doch das höchste Gut in der Demokratie."

Kommissar: "Da gebe ich ausnahmsweise Recht. Aber zwischen freier Berichterstattung und frei erfundenen Geschichten gibt es einen großen Unterschied."

Der Song:

"Fuck the Media" von The Terrorists. Der düster bollernde Track des HipHop-Duos aus Houston (wird im Film leider nicht gespielt) könnte der Slogan für diesen "Tatort" sein. Doch während die Rapper ihre Kritik krass und konkret auf den Punkt bringen, ist die Kritik an den neuen Medien im Krimi leider nur krass und konfus.

Die Bewertung:

1 von 10 Punkten. Dieser desaströs aus dem Ruder laufende "Tatort" treibt die Paranoia voran, die er zu analysieren vorgibt. Kommissar Flückiger hat einen würdigeren Abgang verdient.

Die Analyse:

"Tatort: Der Elefant im Raum", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD