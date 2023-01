Der Song:

»Both Sides, Now« von Joni Mitchell . Kommissar Faber lässt die alte Kassette der Folk-Etüde manisch in seinem Tapedeck im Auto laufen, bis es Bandsalat gibt. Später hören wir in einer anderen Szene die spätere Orchesterversion des Klassikers : »It's life's illusions that I recall / I really don't know life / I really don't know life at all«. Fabers Leben, kommentiert von Joni: nur Illusionen, nur falsche Bilder, nur verknotete Erinnerungsfäden im Kopf.

Die Bewertung:

9 von 10 Punkten. Das Leben, die Liebe, der Schmerz – alles nur eine Illusion? Kommissar Faber ist in diesem »Tatort« ein weiteres Mal auf dem ganz großen Selbsterfahrungstrip.