ARD-Sonntagskrimi Der Dortmund-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Gesundheitssystem vor dem Kollaps, Kripoeinheit im Todesrausch. Nachdem die Internistin einer Notaufnahme mit einer Plastiktüte erstickt worden ist, unternimmt das Ermittlerteam um Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch (Anna Schudt) riskante Selbstversuche: Wie fühlt es sich, wenn das Plastik einem die Luft zum Atmen nimmt? Die Missstände im Krankenhaus geraten dabei in den Hintergrund - zumal der vom Tod seiner Familie immer noch traumatisierte Faber hier auf einen Psychologen trifft, der scheinbar in das Innerstes des Kommissars schauen kann und ihm eine Drogentherapie verordnen will.

Der Clou:

Die Grenzerfahrung als Analysebeschleuniger: Faber und seine Kollegen begeben sich in rauschartige Ausnahmezustände. Die Drogenpropheten der Gegenkultur wären stolz aufs Dortmunder Team. Wie sagt man: Der Wahnsinn hat hier Methode. Erinnert ein bisschen an den psychedelischen Münchner "Polizeiruf", in dem Matthias Brand als Kommissar Meuffels stark sediert am Tropf in einem Krankenhaus ermittelte.

Das Bild:

Kommissarin Dalay (Aylin Tezel) hyperventiliert beim Selbstversuch mit einer über den Kopf gezogenen Plastiktüte. Erst im letzten Moment kann sie ein Kollege befreien.

Der Dialog:

Faber: "Sieht man mir an, dass ich Psychopharmaka nehme?"

Bönisch: "Ich seh nur, dass sie verrückt sind, aber nicht, was sie dagegen machen."

Der Song:

"Time" von Ash Ra Tempel & Timothy Leary. Das gut 20-minütige Stück, das der Drogenprophet Leary 1972 mit dem Hippie-Ensemble Ash Ra Tempel eingespielt hat, feiert die befreiende und therapeutische Wirkung des LSD. Wäre ein schöner Soundtrack für diesen "Tatort", dessen Ermittler auch vor riskanteren, auf Rausch basierenden Methoden des Erkenntnisgewinns nicht zurückschrecken.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Ein Krimi, der sich vor dem Hintergrund der chaotischen Zustände auf einer Notaufnahme aus der starren Ermittlerroutine löst. Auch gewagte Wendungen wirken hier halbwegs glaubhaft. Düster, irre, inspiriert - ein "Tatort" aus Dortmund eben. Der Oberbürgermeister dürfte mal wieder äußerst unzufrieden mit der Darstellung seiner Stadt sein.

Die Analyse:

"Tatort: Inferno", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD