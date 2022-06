Das Szenario:

Blut, das aus Bettlaken tropft. Mitten in der Nacht verschwindet die Ehefrau eines einflussreichen Dresdner Bauunternehmers aus der Stadtvilla, zurückbleibt nur eine rote Lache im Schlafzimmer. Die Kommissarinnen ziehen ganz persönliche Rückschlüsse: Gorniak (Karin Hanczewski), die einen gewalttätigen Vater hatte, verdächtigt den impulsiven Ehemann des Mordes. Winkler (Cornelia Gröschel) glaubt eher an eine aus dem Ruder gelaufenen Beziehung, in der sich die Eheleute gegenseitig die Hölle heiß gemacht haben, so dass die Frau nun aus eigenen Stücken die Flucht ergriffen hat.