ARD-Sonntagskrimi Der Dresden-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Schnitzeljagd zwischen Schizophrenieverdacht und Schutzgelderpressung: Nach dem Mord an einem Dresdner Stargastronom werden den Ermittlerinnen Gorniak (Karin Hanczewski) und Winkler (Cornelia Gröschel) Hinweise hingeworfen, die den Verdacht mal auf die offenbar psychisch versehrte Ehefrau und mal auf osteuropäische Schutzgelderpresser lenken. So geht es hin und her, hin und her.

Der Clou:

Weil der Krimiplot so lange zwischen Krankenakte und Mafia-Komplott in der Schwebe gehalten werden soll, muss das Publikum unentwegt mit den Kommissarinnen den Ermittlungsfokus wechseln. Was eigentlich zur Wachsamkeit zwingen soll, ist irgendwann nur noch ermüdend, weil man sich auf kein Thema richtig konzentrieren kann. Ein unnötig kompliziert gebauter Krimi, der einem am Ende nicht wirklich fürs atemlose Hinweiseinsammeln belohnt.

Das Bild:

Der Sohn der psychisch kranken Mutter malt der Kommissarin im Bus ein Wort ans Fenster, das ihr helfen soll, den Fall zu lösen. Die Kommissarin haucht gegen das Fenster, fotografiert die Buchstaben mit dem Handy ab und legt das Bild im Revier den Kollegen zur Analyse vor. Was wohl eine sensible Annäherung an ein verstörtes Kind sein soll, ist einfach nur umständlich, langatmig und unglaubwürdig.

Der Spruch:

Dezernatschef Schnabel (Martin Brambach) gibt angesichts des Kompetenzchaos ins seinem Haus mal wieder den Korrektheitsspießer: "Da weiß die eine Hand nicht, was die andere Hand macht. Deutschland ist in einem Zustand!" Er hat ja Recht; in diesem Krimi geht wirklich alles durcheinander.

Der Song:

"Schizophrenie" von Das Bierbeben. Die Allstarband aus Mitgliedern der Bands Pop Tarts, Gary und Tocotronic singt: "Wenn alle Schizophrenen zusammenstehen / Haben die Ingenieure keine Macht mehr über uns". Ein ominös geraunter Tresen-Techno-Track, der nicht im "Tatort" vorkommt, aber gut hineinpassen würde, weil dieser Krimi sich auch nur raunend spekulierend dem schwierigen Thema annähert, das er seriös zu behandeln vorgibt.

Die Bewertung:

4 von 10 Punkten. Ein Krimi aus der Gastroszene, das meint in diesem Fall: Mafia-Kompott mit Psycho-Spekulatius.

Die Analyse:

"Tatort: Nemesis", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD