ARD-Sonntagskrimi Der Frankfurt-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Mit Hackbraten und den Hits der Achtzigerjahre gegen die Zumutungen der Gegenwart: Um ihr vor der Pleite stehendes Fotovoltaikunternehmen zu retten, fingiert ein Ehepaar (Katharina Marie Schubert und Peter Trabner) einen Überfall, man spekuliert auf die Versicherung. Als ein Sicherheitsmann die beiden während ihrer Betrugsvorbereitungen erwischt, erschießt ihn die Frau. Bei ihren Ermittlungen treffen Brix (Wolfram Koch) und Janneke (Margarita Broich) auf zwei Menschen, die zwar in der Solarwirtschaft der Gegenwart mitmischen - und doch ganz in der Vergangenheit leben. Zu Retro-Songs (Johnny Logan!) wird bei ihnen Retro-Braten (Falscher Hase!) serviert.

Der Clou:

Was als liebevolle Achtziger-Hommage beginnt, entwickelt sich zu einem Gesellschaftsporträt über den alten westdeutschen Mittelstand, der doch noch immer vom goldenen Jahrzehnt träumt, als die Schulterpolster so dick waren wie die Rücklagen aus den unternehmerischen Transaktionen.

Das Bild:

Ein verdächtiger Lagerist sitzt in seiner mit Computermüll und Große-Kinder-Spielzeug zugemüllten Wohnung vor dem Flugsimulator: Gerade will er mit großer Ernsthaftigkeit einen Fünf-Stunden-Flug von New York nach Frankfurt in Originallänge zum Abschluss bringen - und dann kommt der Freund und verpatzt die Landung.

Der Spruch:

"Unsere Ehe lief immer weiter. So nebenbei. Als hätte jemand vergessen, den Ausschalter zu drücken." Mit diesen Worten beschreibt die Witwe des erschossenen Sicherheitsmannes ihre Beziehung, während sie in einem Wohnzimmer sitzt, das mit Tchibo-Shop-Stilelementen der Achtzigerjahre vollgestellt scheint.

Der Song:

"Nothing's Gonna Change My Love for You" von Glenn Medeiros. Diese unverwüstlich durch die Jahrzehnte perlende Durchhalteballade von 1987 hört die Unternehmerfrau, als sie zu dem Versteckt fährt, wo sie mit ihrem Mann die abgezwackten seltenen Erden gebunkert hat.

Die Bewertung:

9 von 10 Punkten. Ein bis in die letzten Winkel von Setting und Tonspur schlüssiges tragikomisches Gesellschaftsporträt über Menschen, die sich in die Vergangenheit zurücksehnen.

Die Analyse:

"Tatort: Falscher Hase", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD