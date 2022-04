Das Szenario:

Sie ist im zweiten Frühling, er in seinem letzten Herbst: Mutter Gombrecht (Victoria Trauttmansdorff) hat mit Mitte 50 noch mal ein Studium der Literaturwissenschaften angefangen, Vater Gombrecht (Uwe Preuss) wartet derweil im Eigenheim darauf, dass er von einer aggressiven Blutkrebserkrankung dahingerafft wird. Er will nur das Beste für Ehefrau und Töchter und leidet möglichst still vor sich hin. Doch dann verschwindet Mutter Gombrecht spurlos, alle Zeichen stehen auf Mord. Kommissarin Janneke (Margarita Broich) und Kollege Brix (Wolfram Koch) treffen auf eine Familie, die ganz eigene Formen entwickelt hat, Zärtlichkeiten und Gemeinheiten auszuteilen. Und oft weiß man nicht recht, was Zärtlichkeit und was Gemeinheit ist.