Das Szenario:

Rechts, links, in allen Ecken stinkts. Nach dem Mord an einer Studentin, die in der Geflüchtetenhilfe aktiv war, knallen bei den Untersuchungen die unterschiedlichen Weltbilder aufeinander: Während Kommissarin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) die Spur eines deutschen Stalkers verfolgen will, der in Göttingen mit einem Dolch jungen Frauen nachstellt, versteift sich Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) bei den Ermittlungen auf die Syrer und Afghanen aus dem Geflüchtetenumfeld des Opfers. Ist da latenter Rassismus im Spiel? Ganz objektiv verrichtet hier offenbar keine der Kommissarinnen ihren Dienst.