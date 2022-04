Borowski, das Blumenkind? In den Flashbacks sehen wir Axel Milbergs Sohn August als jungen Borowski, der mit buntem Flowerpower-Schild zum »Love-and-Peace«-Festival nach Fehmarn zu trampen versucht. Ein hübscher Casting-Gimmick - der allerdings nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Zeitspanne von über 50 Jahren zwischen bunter Hippiezeit und düsterer Gegenwart ein bisschen überreizt ist: Nach der Logik dieser Rückblendenkonstruktion müsste der Kommissar schon pensioniert sein.

Die Eiche und die Leiche: Die Gebeine des Opfers sind mit der Wurzel des Baumes verwachsen, wie man in einer Szene deutlich sieht. Die Forensikerin sagt später: »Die Leiche nährt den Baum.«

Serienmörder: »Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin ja immer nur meinem Schwanz gefolgt, ohne viel nachzudenken. Sonst säßen wir alle nicht hier. Aber die Leiche da...«

Kommissarin: »Was ist damit?«

Serienmörder: »Da hat er sich was bei gedacht. Als Malermeister habe ich zig Wappen mit Eichen gemalt. Symbol für Kraft, Beständigkeit, Männlichkeit. Joar, wahrscheinlich ist euer Mann impotent. Aber sein Problem löst er so nicht. Die Realität reicht nie an die Fantasie ran. Deshalb muss er es immer wieder tun.«