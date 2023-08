Der Song:

»This Is What You Came For« von Calvin Harris featuring Rihanna . »But she’s looking at you, ooh, ooh, You, ooh, ooh, you, ooh, ooh, You, ooh, ooh, you, ooh, ooh, You, ooh, ooh, Ooh«, jubiliert Rihanna über ein Power-Riff, während sich der schüchterne junge Mann mit einem Drink einer jungen Frau in einer Disco nähert – die ihn dann ganz anders als die Dame im Song allein am Tresen stehen lässt. Später sehen wir den jungen Mann im Netz Hassbotschaften gegen Frauen verbreiten. Der Korb als Radikalisierungsschub.