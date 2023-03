Das Szenario:

Leben an der Abbruchkante. Alt-Bützenich soll dem Braunkohletagebau weichen, die Bewohnerschaft ist schon in die schönen Eigenheime in Neu-Bützenich umgezogen, die der Energiekonzern spendiert hat. Vor dem alten Dorf klaffen die Krater des Tagebaus, im neuen herrscht der Kater nach dem ersten Umzugstaumel. Offenbar hat der Dorfdoktor durch Spekulationen mit Immobilien auf Kosten der anderen ein Vermögen gemacht, bald liegt er tot in Alt-Bützenich. Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) rücken in der Oldtimer-Spritschleuder durch das aufgewühlte Rheinland an und fachsimpeln über Rachemörder und Klimakiller.