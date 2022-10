Das Bild:

Rein in die Verrichtungsbox, raus aus der Verrichtungsbox: Die Kommissare schauen sich auf einem Überwachungsvideo an, mit welchem Freier das Opfer in ihrer letzten Nacht in die von der Stadt aufgestellte Vorrichtung fuhr. Nach kurzer Zeit ist der Freier schon wieder mit seinem Auto weggefahren; wie sich herausstellt, handelte es sich bei ihm um einen Schüler, der mit Vatis Auto die Entjungferung organisierte. Ballauf spottet: »Dein erstes Mal war in einer Verrichtungsbox? Na herzlichen Glückwunsch!«