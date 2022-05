Das Szenario: Inklusion, Exklusion, Explosion: Der neunjährige Marlon wurde vom Schulfest ausgeschlossen, weil er einer Mitschülerin den Arm gebrochen und die Kulissen für die Kleinkunst-Aufführung verwüstet hat. Grimmig stürmt er das Fest – und wird wenig später tot vor einer Treppe aufgefunden. Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stern (Lisa Bitter) ermitteln in einem Umfeld, in dem alle über Teilhabe reden, aber niemand ein Konzept hat, wie man förder- und betreuungsintensive Kinder in den Schulalltag integriert.

Der Clou: Die Destruktion kommt hier aus der Mitte der Gesellschaft. Die Ernst-Busch-Grundschule in diesem »Tatort« ist keine Brennpunktschule, sie liegt in einem gut situierten Viertel. Der Aggression und Autoaggression von Marlon, Sohn eines Buchhändlerehepaares, hat trotzdem niemand etwas entgegenzusetzen. In seinen besseren Momenten findet dieser Soziokrimi starke Bilder für das diffuse zerstörerische Potenzial der Titelfigur, in seinen schlechten Momenten plappern sich Odenthal und Stern als küchenpsychologisierendes Friedenscorps durchs Pädagogik-Kriegsgebiet. Leider überwiegen die schlechten Momente.

Bild vergrößern Lucas Herzog als Problemkind Marlon: Die Gewalt kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Foto: Christian Koch / SWR

Das Bild: Gewalt im Anmarsch: Im Intro marschiert Marlon schnurstracks einen dieser klassischen Laubengänge entlang, die in der Sechzigerjahre-Schularchitektur die Gebäude verbinden. Die Kamera bleibt hinter ihm auf Schulterhöhe, der Aggromodus gibt das Tempo vor. Der Dialog: Odenthal unterhält sich mit der Mutter des toten Marlon. Kommissarin: »Frau Janson, wir haben allen Grund anzunehmen, dass Marlon vorsätzlich die Treppe runter gestoßen wurde. Haben Sie irgend 'ne Idee, wer es gewesen sein könnte?«

Mutter: »Jeder.«

Der Song: »Lullaby« von Lamb . Erklingt an einer kathartischen Stelle am Ende, als sich all die aufgestaute Wut und Verzweiflung noch einmal entlädt. Der Emo-Kracher kurz vor Schluss ist inzwischen fester Baustein im Aufbau von Standard-»Tatorten«. Erst das Sozio-Massaker, dann die Sound-Massage – sorry, inzwischen fühlen wir uns ein wenig beleidigt vom immer gleichen manipulativen Dreh. Die Bewertung: 4 von 10 Punkten. Wenn Psychologie und Pädagogik versagen: Nora Fingscheidts Indie-Drama »Systemsprenger« setzt die entfesselte Gewalt sehr viel schmerzvoller in Szene als dieser »Tatort«, der das schwierige Thema eher antäuscht als ausführt.

Die Analyse: Lesen Sie bitte hier weiter! »Tatort: Marlon«, Sonntag, 20.15 Uhr, Das Erste