Das Szenario:

Die Polizei, dein Freund und Henker. Der reale Mord an einer Streifenpolizistin führt die Münchner Kommissare (Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl) in die Welt von Counter-Strike-Spielern und der von ihnen verursachten hohen Leichendichte. Unter den Gamern befinden sich auch viele Polizeibeamte, die unter Namen wie »Munich Sheriffs« oder »Walther PPK« am digitalen Töten teilhaben.