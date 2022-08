Das Bild:

Ein Schädel in den Händen von Professor Boerne. Es ist eine Kunststoffattrappe, die von der Theatertruppe in einer Enthauptungsszene eingesetzt wird. Der Professor beschwert sich, dass die Fetzen am Hals nicht so aussehen, als sei der Kopf wirklich abgeschlagen worden. Recht hat er.

Der Dialog:

Kommissar Thiel kommt aus der Burg zurück, wo er die Hinterbliebenen des verstorbenen Familienoberhaupts vernommen hatte, und wird von seinem neuen Assistenten Schrader empfangen: