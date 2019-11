ARD-Sonntagskrimi Der Münster-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Die Leiden des jungen Boerne: Nachdem jemand den Chef des Wochenmarkts mit Zyankali-versetztem Lakritz ermordet hat, wird der Rechtsmediziner (Jan Josef Liefers) beim Schnüffeln an dem schwarzen Naschwerk an die eigene Jugend erinnert. Einst war er verliebt in die Tochter eines Lakritzfabrikanten, die aber lieber mit einem älteren Rocker rummachte als mit dem kleinen Streber Karl-Friedrich. Während Kollege Thiel (Axel Prahl) alle Hände voll damit zu tun hat, seinen Vater vom Haschischverkauf im Altenheim abzuhalten, schwelgt Boerne vom Lakritzduft beflügelt in schönsten und scheußlichsten Momenten der Pubertät.

Der Clou:

Der "Tatort" als Bildungsroman. Bei allem drogeninduzierten Klamauk in dieser Münsteraner Folge gibt es doch ein paar anrührende Flashbacks in die Jugend des Rechtsmediziners, die uns erklären: So wurde aus dem kleinen, nerdigen, traurigen Karl-Friedrich der affige, einsame, snobistische Klugscheißer Boerne.

Das Bild:

Auf Krücken, in Elektromobilen und mit Lockenwicklern im Haar eilen die Senioren aus dem Altenheim - davor hat Thiels Vadder (Claus D. Clausnitzer) in seinem Taxi einen mobilen Basar mit Marihuana-Produkten eröffnet. Später wird im Heim gefeiert, als wäre 1969.

Der Dialog:

Staatsanwältin Klemm sitzt genussvoll rauchend auf einem Hüpfball, Kommissar Thiel stürmt mit Pulsmesser ins Büro. Klemm: "Es stimmt also tatsächlich." Thiel: "Was?" Klemm: "Dass sie auf dem Sporttrip sind." Thiel: "Na ja, ein bisschen Bewegung und gesunde Nahrung kann ja nicht schaden, ne?" Klemm: "Wer es braucht." Dann wippt und raucht sie genüsslich weiter.

Der Song:

"Nights in White Satin" von Moody Blues. Im Keller finden Boerne und Thiel eine alte Musikkassette, die der kleine Karl-Friedrich 40 Jahre zuvor für die Tochter des Lakritzfabrikanten aufgenommen hatte. Erst hört man die zarten Worte "Hallo Moni, hier ist der Karl-Friedrich", dann den schwülen Song.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Drogen-, lakritz- und jungenschweißverklebter Krimi-Klamauk über die Macht der Erinnerung.

Die Analyse:

Lesen Sie hier bitte weiter!

"Tatort: Lakritz", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD