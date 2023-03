Das Szenerio:

Männerdämmerung in Münster. Nach dem Mord an einer YouTuberin namens MagicMom werden Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) nicht nur mit Internetphänomenen wie Momfluencerinnen und Manfluencern konfrontiert, sie treten zudem beherzt in gendersprachliche Fettnäpfchen. Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) faltet die beiden bei Andeutung sexistischer Witze zusammen, und Kollegin Haller (Christine Urspruch) will sich zur »Sensibilitätsbeauftragten« wählen lassen.