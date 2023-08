Der Song:

»Starman« von David Bowie . Läuft im Radio, während der Ex-Häftling seine Ex-Frau besucht. Bowie singt »There's a starman waiting in the sky / He'd like to come and meet us«. Im Gegensatz zum Erscheinen des Songhelden ist das des verstoßenen Mannes allerdings weniger Sternenstaub-glamourös. Keiner will ihn treffen.