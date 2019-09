ARD-Sonntagskrimi Der Stuttgart-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Die ARD sucht den Antichrist. Nachdem ein Student einem mutmaßlichen Ritualmord zum Opfer gefallen ist, gehen die Stuttgarter Kommissare auf eine riskante Recherchetour durch die okkulte Szene Baden-Württembergs. Lannert (Richy Müller) lernt einen Teufelsanbeter kennen, der in dem Ermittler einen Gleichgesinnten zu sehen glaubt; Bootz (Felix Klare) droht einer jungen Satanistin zu verfallen.

Der Clou:

Erkenne den Teufel in dir! Der "Tatort" nutzt den Okkultismus-Schocker, um den Ermittlern die Abgründe in ihnen selbst zu zeigen. Luzifer als Sinnbild für die eigene Lust am Verbotenen - das hat man in anderen Werken des Genres allerdings schon stärker gesehen.

Das Bild:

Bootz beim Kloppen und Kopulieren. In einer Szene trifft sich der Ermittler mit einem Gegenspieler in einem geheimen Fight Club; während er auf die Visage des Gegners einprügelt, wird in einen erotischen Fiebertraum überblendet, und wir sehen Bootz bei einer ekstatische Vereinigung mit der Satanistin. Und über den ganzen verschwitzten Körpern schmettert Maria Callas "Mon coeur s'ouvre à ta voix", die Verführerinnennummer aus "Samson und Dalila".

Der Spruch:

"Im Moment ist es wirklich so, dass Ihr Gesicht in meiner Wahrnehmung eine andere Form einnimmt. Nur dass dieser Andere näher dran ist an Ihrem wahren Selbst, als Sie es sind." So sagt der okkulte Privatgelehrte zu Lannert, als er ihn davon zu überzeugen versucht, dass der Kommissar mehr mit dem Teufel zu hat, als er selbst glauben kann.

Der Song:

"Elephant" von Tame Impala. Läuft im Hintergrund, als Kommissar Bootz die junge Satanistin in ihrer Wohnung aufsucht. Der Song der australischen Psychedelic-Popper klingt ein bisschen wie eine Bubblegum-Version von Black Sabbath - das passt ganz gut zu diesem "Tatort", der ja die Bubblegum-Version eines Okkultismus-Thrillers ist.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. Ein bisschen von Polanskis "Neun Pforten", ein bisschen von Finchers "Fight Club" - für den ganz großen Horror-"Tatort" reicht es leider nicht ganz.

Die Analyse:

"Tatort: Hüter der Schwelle", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD