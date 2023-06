Der Song:

»Demon Host« von Timber Timbre : Der Folk-noir-Song läuft, als Kommissar Voss in den Büchern und Unterlagen der alten Freundin wühlt: »Death, she must have been your will / A bone beneath the reaper's veil«. Und ewig winkt der Sensemann.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Todessehnsucht, Liebesglück: Dieser »Tatort« erzählt in großen Bildern von großen Gefühlen – und führt uns doch zuweilen gehörig aufs Glatteis.