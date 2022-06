Das Szenario:

Ein Lover, zwei Ladys. Eine reiche, exzentrischen Witwe (Ulrike Krumbiegel) stirbt an einem Insulinschock, Kommissarin Berlinger (Heike Makatsch) glaubt als Einzige an Fremdeinwirkung und gräbt sich in den Fall ein. Ins Visier gerät die Busenfreundin der Toten (Michaela May), die in ihrer stillen, sanften Art das genaue Gegenteil der anderen darstellt. Eines hatten die Damen allerdings gemein: den halb so alten Ex-Knacki Hannes (Klaus Steinbacher), der als williger Lustsklave der Witwe diente und als romantische Projektionsfläche für die andere. Junges Früchtchen, reifere Damen, sehr verdächtig. Berlinger glaubt, den Mörder schon gefunden zu haben.