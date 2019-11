ARD-Sonntagskrimi Der Odenthal-"Tatort" im Schnellcheck

Das Setting:

Die Hügel der Westpfalz, gefilmt wie die Berge Nevadas. Der tiefste Westen der alten Bundesrepublik, inszeniert wie für einen Western. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) kehrt nach fast 30 Jahren in diesen verlassenen Winkel zurück, weil ein Streifenpolizist im Dienst erschossen worden ist. Sie trifft auf ihren alten Lover, den Polizisten Stefan Tries (Ben Becker), der nach dem Aufstieg zum Revierleiter den über allen Gesetzen stehenden Provinzmarschall gibt. Wer kann schon etwas gegen krumme Geschäfte haben, wenn es der eigenen Gemeinde nützt?

Der Clou:

Drei Jahrzehnte deutsches Fernsehen - alles hat sich geändert, nichts hat sich geändert. Dieser "Tatort" ist die Fortsetzung zur erstmals 1991 ausgestrahlten Folge "Tod im Häcksler", in der Odenthal schon einmal auf Tries traf. Nico Hofmann inszenierte die Heimat des damaligen Kanzlers Helmut Kohl als rückständige, emotional vereiste Randregion, als "Pfälzisch-Sibirien". Fast 30 Jahre später spült eine moderne Recyclinganlage Geld in die Gegend, die Freizeitgestaltung ist aber weiterhin recht primitiv. Macht nichts, die beiden Hauptfiguren haben auch so viel Spaß miteinander. Drogen, Waffen, Bob Dylan und Johnny Cash helfen dabei.

Das Bild:

Aufgeputscht von frischem Koks und alter Verliebtheit ballert die Kommissarin mit dem Provinzbullen nachts im Garten auf leere Flaschen. Sie ist noch ein bisschen schüchtern, er trifft sogar rückwärts aus der Hüfte.

Der Dialog:

Bei einer internen Untersuchung muss ein Provinzpolizist erklären, wie er sich den protzigen Pick-Up-SUV vor der Tür leisten kann. Polizist: "Der gehört meiner Frau, Geschenk zum Hochzeitstag." Interner Ermittler: "Rustikaler Geschmack." Polizist umarmt die Angetraute vor dem Auto: "So sind die Frauen hier."

Der Song:

"Gril from the North Country" von Bob Dylan und Johnny Cash. Legt Tries beim intimen Wiedersehen mit Odenthal auf, dazu: Rotwein, weißes Pulver, Flashbacks zu ersten Küssen fast 30 Jahre zuvor. Die beiden sind ein bisschen älter geworden, das Rummachen funktioniert aber noch ganz gut.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Back in Kohl-Country: Trotz einiger staksig aufgesagter Monologe ein recht starker Sonntagskrimi darüber, wie viel und wenig sich in diesem Land verändert hat. Folkerts als Odenthal feiert mit ihm ihr 30-jähriges Dienstjubiläum. Ein "Tatort", der die Zeit anzuhalten scheint.

Die Analyse:

"Tatort: Die Pfalz von oben", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD