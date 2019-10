ARD-Sonntagskrimi Der neue Tukur-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Der alte Sheriff ist müde, das Morden geht weiter: Eigentlich wollte Murot (Ulrich Tukur) nur seinen alten Kollegen Brenner (Peter Kurth, "Babylon Berlin") auf dessen Polizeiwache in der hessischen Provinz besuchen, um eine gute Flasche Scotch zu leeren und über die Kämpfe von ehedem zu sprechen. In den Achtzigern verfolgten sie gemeinsam die Terroristen der RAF. Kaum ist Murot angekommen, startet ein ominöser bewaffneter Mob eine Attacke auf die Wache.

Der Clou:

Gut möglich, dass Ihnen einzelne Szenen in diesem "Tatort" bekannt vorkommen. Sie sind zum Teil detailgenau Genreklassikern des US-Kinos nachempfunden - unter anderem Howard Hawks' Western "Rio Lobo", John Carpenters Actionthriller "Assault on Precinct 13" und George A. Romeros Zombie-Horror "Night of the Living Dead". Der Fernsehkrimi als eine Art Hyper-Link des Genrekinos - das funktioniert in diesem Tukur-"Tatort" mal wieder erstaunlich gut.

Das Bild:

Der alte Brenner hält sich einen Revolver unter die Nase, als ob er an einer guten Zigarre schnuppern würde und raunt kennermäßig: "Gerade abgefeuert." Hier reden und handeln deutsche Cops wie amerikanische Cowboys.

Der Dialog:

Die beiden alten Sheriffs schwelgen beim Scotch in Erinnerung an die Kämpfe von einst, aus denen der eine mit Wunden und der andere mit Beförderungen herausgegangen ist.

Brenner: "1985: The good old RAF. Kommt Dir das nicht auch so vor, als ob es gestern gewesen wäre."

Murot: "Nein. Wenn es mich erwischt hätte und nicht Dich, dann säße ich jetzt vielleicht hier. Hier im Museum. Und du wärst..."

Brenner: "Irgendwo in Wiesbaden? In der Chefetage? Du, ich war fast tot."

Murot: "Ich werde Dir nie vergessen, dass Du den Kugelfang gespielt hast. Du hast was anderes verdient. Fürs BKA, fürs Vaterland."

Brenner: "Für die Demokratie, fürs Kapital."

Murot: "Du hast nie einen Hehl daraus gemacht, dass Du Sympathien für die andere Seite hast."

Der Song:

"Wand'rin' Star" von Lee Marvin. Peter Kurth als Sheriff Brenner spielt den Lonesome-Wolf-Blues kurz vor dem großen Shoot-out auf der Mundharmonika.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Kunstvoll zusammen gesampeltes Westerndrama über zwei, die mal Seite an Seite geritten sind, aber am Ende nicht den gleichen Lohn erhielten. Bitte Scotch bereitstellen für die Momente, wo es wehtut.

Die Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!

"Tatort: Angriff auf Wache 08", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD