ARD-Sonntagskrimi Der Tukur-»Tatort« im Schnellcheck

Von Ernst Bloch bis Ernst Jünger: Um den Mord an einem Philosophen aufzuklären, rüttelt Kommissar Murot ordentlich am Zitatzettelkasten. Der »Tatort« als Gruß an die Denker der Frankfurter Schule.