Schlafwandeln tun hier die meisten Protagonisten durch das in Rekordzeit hochgezogene Dorf, dessen Straßen so neu sind, dass Schenks Navi sie nicht vermerkt hat. Der Springbrunnen im neobarocken Anwesen mag noch so fröhlich plätschern, viele Bewohner sehnen sich in die schmucklosen Vor- und Nachkriegsklinkerbauten Alt-Bützenichs zurück. Sind solche Untoten zu einem konzertierten Mordkomplott fähig, wie ihm der unbeliebte Dorfdoktor offenbar zum Opfer gefallen ist?

Regisseur Torsten C. Fischer hatte zuletzt den Köln-»Tatort« über abgehalfterte Schauspieler in Szene gesetzt, wo er den Tathergang in einer verblüffend geschrieben und geschnittenen Rückblende nachzeichnete. Dieses kleine Kunststück versucht er nun zu wiederholen – leider mit weniger Erfolg. Bild und Dialog greifen in diesen zentralen Szenen einfach nicht recht ineinander, Abläufe werden wieder und wieder nacherzählt, ohne dass sich daraus überraschende Wendungen ergeben.